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Hakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de yüzlerce kişi, hafta sonunu 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki merkezde kayak yaparak geçirdi.

Hakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akını

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de yüzlerce kişi, hafta sonunu 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki merkezde kayak yaparak geçirdi.
Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının 2 metreye ulaşması ile kayakseverlerin akınına uğruyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde, 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye çıkarılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180'e çakırıldı. İkili telesiyej sayısı ise 4'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye ulaştırıldı.
Kayak merkezi özellikle hafta sonları kayakseverlerin akınına uğruyor. Merkeze gelenler kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. Gelenlerin bazıları da mangal yakarak stres atıyor.
Ailesiyle birlikte hafta sonunu kayak merkezinde geçiren Hazım Can, Merga Bütan Kayak Merkezi'nin kentin tek eğlenme yeri olduğunu belirterek, "Bizler de ailemizle birlikte hafta sonları buraya gelip kayak yaparak eğleniyoruz. Burası çok güzel bir yer. Hakkari'ye yakın çevre illerden de buraya gelenler var" dedi.

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Hakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akınıHakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akınıHakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akınıHakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akını

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