Hakkari’deki Mehmetçiklerden Zonguldak’taki miniklere teşekkür

Hakkari’de görev yapan komandolar kendilerine mektup göndererek yeni yıllarını kutlayan Zonguldaklı öğrencilere teşekkür etti.

Kendilerine yılbaşında mektup gönderen Rüzgarlımeşe İlkokulu 1/C öğrencilerine Hakkari’deki Komandolar adına teşekkür eden Selimhan Uzman Çavuş, "O minik ellerinizle yazdığınız mektuplar bize ulaştı. Bu soğuk kış gününde adeta içimizi ısıttı. Bizler de sizlerin yeni yılını kutluyoruz, huzurlu sağlıklı, başarılı yıllar diliyoruz" dedi.

