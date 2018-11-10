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Hakkari’deki Patlamada 4 Asker Hayatını Kaybetti

10.11.2018 13:10 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli İlçesindeki üs bölgesinde, dün akşam saatlerinde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 4 asker yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamada 20 askerin yaralandığını söyledi.

Hakkari’deki Patlamada 4 Asker Hayatını Kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı ilk açıklamasında Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 askerin de kayıp olduğunu duyurmuştu. Bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayda dört askerin yaşamını yitirdiğini söyledi. Erdoğan, “Hakkâri’de bir mühimmat depomuzdaki patlama nedeniyle şu an itibariyle 4 evladımız şehit oldu, 20 civarında yaralımız var" dedi.

Bu arada Şemdinli Sulh Ceza Hâkimliği, İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine olayla ilgili yayın yasağı kararı verdi. Kararda, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı. Yazılı ve görsel basın ile internet medyasında yanlış bilgiler ve görüntülerin yayımlandığına dikkat çekilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durumun soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine engel olmaması, toplumun olumsuz etkilenmemesi, olayın vahameti, kamu düzeni ve güvenliği göz önünde bulundurulduğunda 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi uyarınca soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her tür haber, röportaj, eleştiri, görüntü vb yayınların yapılmasına yayın yasağı getirilmesi talebi, yasaya ve usule uygun olduğundan Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir."

Bu arada patlamada yaralanan askerlerin Yüksekova ve Hakkâri Devlet Hastanelerindeki tedavileri sürüyor.Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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