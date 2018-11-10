Hakkari’deki patlamada dört asker öldü

Türkiye’nin güneydoğusundaki Hakkari ilindeki bir askeri üste meydana gelen patlama sonucu dört askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Atatürk’ü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Hakkari’de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibariyle dört evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah’tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kuvvet Komutanları ile birlikte bölgede incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’ye gittiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, “Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir” denilmişti. Kaza sonucu 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çabalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Hakkari Valiliği'nden Cuma günü yapılan açıklamada da Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda patlama meydana geldiği ve yaralıların olduğu kaydedilmişti.

DW/JD,DÇÜ

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