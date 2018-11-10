HABER

Hakkari’deki patlamada dört asker öldü

10.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari’de bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada dört askerin öldüğünü ve 20 civarında askerin de yaralandığını belirtti.

Türkiye’nin güneydoğusundaki Hakkari ilindeki bir askeri üste meydana gelen patlama sonucu dört askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Atatürk’ü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Hakkari’de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibariyle dört evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah’tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kuvvet Komutanları ile birlikte bölgede incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’ye gittiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, “Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir” denilmişti. Kaza sonucu 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çabalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Hakkari Valiliği'nden Cuma günü yapılan açıklamada da Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda patlama meydana geldiği ve yaralıların olduğu kaydedilmişti.

DW/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Marcon’un Avrupa ordusu önerisine Trump’tan tepkiMarcon’un Avrupa ordusu önerisine Trump’tan tepki
Hakkari’deki Patlamada 4 Asker Hayatını KaybettiHakkari’deki Patlamada 4 Asker Hayatını Kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Edip Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan görev teklif edilirse asla kabul etmem

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Avustralya'da Atatürk'ü anma töreni

Avustralya'da Atatürk'ü anma töreni

Trump'tan Macron'a 'Avrupa Birliği Ordusu' tepkisi

Trump'tan Macron'a 'Avrupa Birliği Ordusu' tepkisi

'ABD, Yemen'de savaşan Suudi uçaklarına yakıt vermeyecek'

'ABD, Yemen'de savaşan Suudi uçaklarına yakıt vermeyecek'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

Büyük ikramiyeyi 14 kez tutturan matematikçinin 'loto kazanma formülü'

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.