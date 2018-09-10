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Hakkari'deki PKK saldırısında yaralanan özel harekat polisi şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, geçen ay terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği el yapımı patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan özel harekat polisi Bayram Çiçek, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit oldu.

Hakkari'deki PKK saldırısında yaralanan özel harekat polisi şehit oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - HAKKARİ'de, geçen ay terör örgütü PKK mensuplarının yola döşediği el yapımı patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan özel harekat polisi Bayram Çiçek, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede şehit oldu.
Yüksekova'daki Çobanpınar Meşkan Tepesi'nden 3 Ağustos günü dönen özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı araca yönelik PKK'lı teröritslerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenledi. Teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcının, zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu özel harekat polisleri Mehmet Ali Doğan ile Recep Emre Yılmaz şehit olurken, 7 özel harekat polisi de yaralandı. Yaralı polislerden durumu kritik olan Bayram Çiçek, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün tüm müdahalelere rağmen kurtartılmayarak, şehit oldu. Çiçek'in şehadet haberi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki ailesini yasa boğdu.
Şehit özel harekat polisi Bayram Çiçek'in cenazesi, yarın Afşin'e bağlı Arıtaş Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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