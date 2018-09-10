Hakkari'deki PKK saldırısında yaralanan özel harekat polisi şehit oldu (2)

TORUNUNUN ACISINA DAYANAMADI
Hakkari'de, geçen ay terör örgütü PKK'nın el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek'in şehadet haberini alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki babaannesi Zeliha Çiçek (110) fenalaştı. 'İçim yanıyor' diyen kadını yakınları Afşin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Zeliha Çiçek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Zeliha Çiçek ile şehit torunu Bayram Çiçek, yarın düzenlenecek törenin ardından Arıtaş Mahalle Mezarlığı'na defnedilecek.
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