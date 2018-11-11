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Hakkari'deki şehit ateşi, İstanbul'a da düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 00:13 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen 7 askerden biri olan Piyade Topçu Er Melih Sancar’ın acı haberi İstanbul Avcılar’daki ailesine verildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL,(DHA) HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen 7 askerden biri olan Piyade Topçu Er Melih Sancar’ın acı haberi İstanbul Avcılar’daki ailesine verildi.

Acılı haberi, bu akşam Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Askerlik Şube Başkanı Yarbay Önder İrevül şehit ailesinin oturduğu Denizköşkler Mahallesi'ndeki evlerinde verdi.

"VATAN SAĞOLSUN"

Yıllar önce Artvin’in Şavşat ilçesi Ilıca Köyü’nden İstanbul’a göç eden ailenin fertleri acı haber ile yıkıldı. Evin önünde bekletilen 112 Acil ekibi fenalaşan şehit babası Mülsüm Sancar ve diğer yakınlarına müdahale etti. Baba Müslüm Sancar, güçlükle konuşurken, “Oğlumuz şehit düşmüş, vatan sağolsun, dostlar sağolsun 4 evlat var. Bu ortancaydı. 7 aylık askerdi. Ne söyleyeyim takdir Allah'ın. En güzel yavrumu kaybettim. Vatan sağolsun. Ne diyeyim" dedi.

Şehidin oturduğu bina ve sokağa dev Türk bayrakları asılırken, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak da eve gelerek şehit annesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Vatani görevini yerine getirmeye gitmeden önce bir restoranda komi olarak çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışan şehidin cenazesi yarın ikindi namazı vakti Ataköy 5.Kısım Cami’nde düzenlenecek resmi tören ardından Edirnekapı Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

(FOTOĞRAFLI)

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