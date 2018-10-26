Hakkari'deki şiddetli yağış

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle 2 mahallenin ulaşımını sağlayan yol çöktü, risk altındaki evlerin tahliyesine devam edildi.

Kent merkezinde iki gündür şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Kırıkdağ bölgesindeki derenin taşmasıyla Aşağıderecik köyüne bağlı bir mahalle ile Kırıkdağ köyüne bağlı bir mahalle ve Bala Yaylası'nın ulaşımını sağlayan karayolunun bir bölümü çöktü.

Çökme nedeniyle söz konusu yerleşim yerlerinin bağlı olduğu köylerle ulaşımı kesildi.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri 174. Bölge Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, çökmenin yaşandığı yerde taşan suyun evlere zarar vermemesi için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Aşağıderecik köyü muhtarı Ahmet Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yolun Eski Kırıkdağ köyü, Bala yaylası ve iki mahalleye ulaşım sağladığını söyledi.

Köydeki en yaşlı insanların bile böyle bir yağışla karşılaşmadığını anlatan Akdoğan, "Akşam saatlerinde sel suyu geldi. Şu anda buradan yukarıya ulaşım yok. Bazı samanlık ve ahırlar ile sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.