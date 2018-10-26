HABER

Hakkari'deki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:25 | Son Güncelleme

Kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde 2 mahalle ve yayla yolunun ulaşımını sağlayan yol çöktü, bazı evler tahliye edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle 2 mahallenin ulaşımını sağlayan yol çöktü, risk altındaki evlerin tahliyesine devam edildi.

Kent merkezinde iki gündür şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli yağış nedeniyle Kırıkdağ bölgesindeki derenin taşmasıyla Aşağıderecik köyüne bağlı bir mahalle ile Kırıkdağ köyüne bağlı bir mahalle ve Bala Yaylası'nın ulaşımını sağlayan karayolunun bir bölümü çöktü.

Çökme nedeniyle söz konusu yerleşim yerlerinin bağlı olduğu köylerle ulaşımı kesildi.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Devlet Su İşleri 174. Bölge Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, çökmenin yaşandığı yerde taşan suyun evlere zarar vermemesi için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Aşağıderecik köyü muhtarı Ahmet Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yolun Eski Kırıkdağ köyü, Bala yaylası ve iki mahalleye ulaşım sağladığını söyledi.

Köydeki en yaşlı insanların bile böyle bir yağışla karşılaşmadığını anlatan Akdoğan, "Akşam saatlerinde sel suyu geldi. Şu anda buradan yukarıya ulaşım yok. Bazı samanlık ve ahırlar ile sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Ayrıca Depin mevkisinde, dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü karayolu, iş makineleri ile temizlendi.

- Yüksekova

Yüksekova ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyü ile 15 kilometre mesafedeki Kadıköy köyünde şiddetli yağış nedeniyle evleri zarar gören vatandaşların tahliyesi sürüyor.

Vatandaşlar, ekiplerin uyarısı üzerine tedbir amacıyla evlerinden ayrıldı.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de suların yöneldiği Adaklı ve Kadıköy'de iş makineleriyle çalışma yürüttü.

Ekipler vatandaşların kış için stokladığı otların zarar görmemesi için suyun yönünü değiştirdi. Ahırlardaki büyükbaş hayvanlar da güvenli bölgelere götürüldü.

Adaklı köyü muhtarı Adil Gümüşgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylülerin bir kısmının şiddetli yağış nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını söyledi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Ünlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandıÜnlülerin desteklediği lisedeki başkanlık seçimini Hakan Çelik kazandı
Manisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis olduManisa'da bedelli askerler önce yemin etti sonra da terhis oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Taşkın Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

İlginizi Çekebilir

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Selahattin Demirtaş 2 yıl sonra hakim karşısına çıktı

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.