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Hakkari'deki STK’lardan Diyarbakır annelerine destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirtip HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.

Hakkari'deki STK’lardan Diyarbakır annelerine destek açıklaması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirtip HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.
Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'nin organize ettiği etkinliğe sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve dernek başkanları katıldı. Cuma namazı sonrası Hakkari Valiliği önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman okudu. Anneliğin kutsal bir makam olduğunu, bu nedenle de Diyarbakır’da HDP İl binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek verdiklerini belirten Adıyaman, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün burada yıllardır yüreklerinde evlat hasreti çeken anaların çocuklarını daha oyun oynama çağındayken, kendi rant ve emelleri için dağa kaçırılan oyuncak ve kalem tutması gereken ellere silah verirken, onları kendi emellerine alet eden, kendi çocukları kolejlerde okurken onların saadetleri ve şatafatlı hayatları bu evlatlarımızı ölüme gönderen zihniyeti, yani terörü lanetlemek için toplanmış bulunmaktayız. Diyarbakır'da haykıran evlatlarını arayan annelerin sesini koşulsuz şartsız duymalı ve duyurmalıyız. Tepkimizi en açık bir şekilde göstermeliyiz. Allah hiçbir anne babayı evladıyla sınamasın. Diyarbakır annelerine destek verdiğimiz, onların acılarına ortak olduğumuz bugünlerde, terör örgütü PKK'nın patronları anaların çığlıkların bastırmak ve gündemden düşürmek için çabalıyorlar. Buradan hep birlikte sesleniyoruz, anaların sesini bastıramayacaksınız, buradan tüm Kürt kardeşlerime seslenmek istiyorum. PKK hiçbir zaman Kürt halkının temsilcisi olmamıştır ve olmayacaktır."
İbrahim Adıyaman, terörden en çok etkilenen bölgelerin başında geldiklerini de belirterek, "Kandırılarak bir şekilde dağa gitmiş gençlerimize sesleniyorum. Artık annelerimizin yüreğindeki ateşi söndürmek için geri gelin, devletimize teslim olun. Kimsenin maşası olmayın, Türk-Kürt kardeşliği üzerine hesap yapan, araya nifak sokmaya çalışan başta PKK terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyoruz. Kalbimiz ve insanlığımız sonuna kadar Diyarbakırlı annelerle birliktedir. Kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, herkes taşın altına elini koymalı ve bu konuya siyasal bakmamalıdır. Her ortamda barış, kardeşlik, demokrasi, insan haklarından dem vuranlar, duyun ve bu sese ses verin. Bu anaların sesi, tüm milletin sesidir. Bu teröre isyan, teröre lanetin sesidir. Susmak insanlığa ihanettir" dedi.

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Hakkari'deki STK’lardan Diyarbakır annelerine destek açıklaması

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