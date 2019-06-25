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Hakkari’deki terör operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 18:46 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari’nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “25 Haziran 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren ve Pirinin ile Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonlar sonucu yapılan aramada; 4 adet 5,45 mm AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet savunma tipi el bombası, 18 adet şarjör, 442 adet 5,45 mm mühimmat, 1 adet Pulsar marka termal kamera, 1 adet gündüz el dürbünü, 4 adet termal şemsiye, 4 adet hücum yeleği, Çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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