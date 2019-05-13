Hakkari’deki terör operasyonunda tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanmış patlayıcı ile silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ilçenin Alan köyü Cevizlipınar mevki kırsal alanı ile Yufkalı köyü Seve Mahallesi kırsal alanında arama tarama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet 12 kilogram tuzaklanmış tüp, 1 adet küçük tüp, 1 adet basma düzeneği, 1 adet güneş paneli, 1 adet ocak, 1 adet 12 voltluk akü, 4 adet pil, 500 gram çivi, 1 adet şemsiye, 750 gram boya ve muhtelif yaşam malzemesi ile 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

