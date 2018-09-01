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Hakkari'deki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 01:40 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin naaşı, törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci için tören düzenlendi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'ndaki törende, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konulan şehidin cenazesi, memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Törene katılan şehidin annesi ve yakınlarını, yetkililer teskin etti.

Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, asker ve polisler katıldı.

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Hakkari Selahaddini Eyyubi Havalimanı şehit tören Yüksekova

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