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Hakkari'deki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:19 | Son Güncelleme

3 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan Özel Hareket Polisi Bayram Çiçek, şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda ağır yaralanan Özel Harekat Polisi şehit oldu.

3 Ağustos'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar köyü yakınlarındaki Meskan Tepe mevkisinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmişti. Olayda ağır yaralanan ve GATA'da tedavisi devam eden 25 yaşındaki Bayram Çiçek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

GATA'da 37 gündür tedavisi süren Çiçek'in cenazesi, Afşin Ulu Caminde yarın öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından baba ocağı Arıtaş Mahallesi'nde toprağa verilecek.

2 yıl önce Özel Harekat Polisi olarak göreve başladığı öğrenilen Çiçek'in tek erkek kardeşinin de emniyet teşkilatında görevli olduğu belirtildi.

Saldırıda Recep Emre Yılmaz ve Mehmet Ali Doğan şehit olmuş, aralarında Bayram Çiçek'in de bulunduğu 7 Özel Harekat Polisi de yaralanmıştı.

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Afşin'e Şehit Ateşi Düştü

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