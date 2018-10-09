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Hakkari'deki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 22:23 | Son Güncelleme

Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ile iş makinesi operatörü Ali Çam'ın cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ile iş makinesi operatörü Ali Çam için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ve iş makinesi operatörü Ali Çam'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin cenazeleri, askerler tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

Şehit Güngör'ün cenazesi memleketi Kırıkkale'ye, Çam'ın cenazesi Osmaniye'ye uğurlanmak üzere Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gönderildi.

Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı İdris Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda bir asker şehit olmuş, biri iş makinesi operatörü sivil işçi olmak üzere 4 kişi yaralanmıştı. İş makinesi operatörü de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari şehit tören

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