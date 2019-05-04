Hakkari'deki terör saldırısı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Hakkari'deki bir üs bölgesine YPG/PKK'lı teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu yaşamını yitiren piyade sözleşmeli er Servet Akkuş'un şehadet haberi Afyonkarahisar'daki ailesine ulaştı.

Şehidin İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyündeki baba ocağına giden İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ve askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Akkuş ailesine acı haberi verdi.

Oğullarının şehadet haberini alan anne Ayşe ile baba Zafer Akkuş gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.

Akkuş'un evli olduğu ve 3 aylık bir erkek bebeğinin bulunduğu öğrenildi.

