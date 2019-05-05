Hakkari'deki terör saldırısı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ethem Barış'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Barış'ın naaşı, uçakla getirildiği Konya Havaalanı'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu.

Bu sırada şehidin babası Yaşar, annesi Gönül ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Cenaze aracına konulan Barış'ın naaşı, Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin 6 ay önce nişanlandığı ve haziran ayında düğün planı yaptığı öğrenildi.

Şehit Barış'ın cenazesi, bugün Ilgın ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

