Hakkari'deki terörle mücadele operasyonu

ANKARA(AA) - Hakkari'nin Yüksekova kırsalında icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu sayısı üçe yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, dün yurt içinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında icra edilen hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı üç oldu.

Ayrıca Van'ın Başkale kırsalında icra edilen arazi aramasında, silahlı bir bölücü terör örgütü mensubu terörist, bir M-16 piyade tüfeği ve iki adet el bombası ile yakalandı.

