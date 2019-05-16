Hakkari'deki tutuklu ve hükümlüler sergi açtı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, resim ve el sanatları sergisi açtı. Açılışı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık tarafından yapılan sergi, bir hafta boyunca sanatseverler için açık olacak.

Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda kurslara katılan ve boş zamanlarını değerlendiren tutuklu ve hükümlüler; yağlı boya tablo, ve porselen süsleme gibi çalışmalar yaptı. Tutuklu ve hükümlülerin, çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Belediyesi önünde açılışını Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun gerçekleştirdiği ve halk tarafından yoğun ilgi gören serginin bir hafta boyunca açık kalacağı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin el emeği göz nuru ile yaptıkları serginin açılışını yaptıklarını söyledi.

Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Murat Gündüz, cezaevinde bulunan 50'ye yakın tutuklu ve hükümlünün 2 haftalık bir çalışması sonucu bur serginin açıldığını söyleyerek, "Buradaki amaç, sergide satışı yapılan el sanatları ürünlerinde elde edilecek olan gelirlerin hükümlü ve tutuklu ihtiyaçların karşılanması için uygulanan bir yöntem. 2-3 haftalık yapılan ürünleri sergiledik. Bu çalışma cezaevinde devam eden bir durumdur. Aynı zamanda cezaevinde mobilya, tekstil ve unlu mamulleri atölyesi olarak hizmet vermekteyiz. Buradaki gelirle, tutuklu ve hükümlüler hem ihtiyaçlarını karşılıyor, hem de ailelerine katkıda bulunuyor" dedi.

