Hakkari'deki yol kontrollerinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'de polisin yaptığı yol denetimlerinde yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen çok sayıda ürün ele geçirildi. Kaçak ürünlerle ilgili 25 kişi hakında da adli işlem yapıldı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. 1-8 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde 545 bin 386 paket sigara, 44 kilo çay, 136 çift ayakkabı, 57 şişe alkollü içki, bin 763 kutu tıbbi ilaç ve sahte olduğu anlaşılan 2 pasaport ve 1 nüfus cüzdanı ele geçirildi. Kaçak ürünler ile ilgili 25 kişi hakkında işlem yapıldı. Tıbbi ilaç ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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