Hakkari'den 40 öğrenci Muğla'ya uçtu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında, Hakkarili 40 öğrenci uçakla Muğla'ya gitti.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesindeki değişik okullarda okuyan 40 öğrenci, uçakla Muğla'ya gitti. Hakkari Valiliği önünde bir araya gelen öğrenci ve rehber öğretmenleri, Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Billa Gür ve veliler uğurladı. Muğla'da 3 gün kalacak olan öğrenciler, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı bulucak.

Vali Akbıyık, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirildiğini belirterek, "Bu projeyi yürüten başta Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri Emine Hanımfendi ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. Hakkari'de 2018- 2019 yılında yaklaşık 250'ye yakın öğrencimizi geziye gönderdik. Bir önceki dönem ise binin üzerinde öğrenci gönderildi. İnşallah bütün çocuklarımız Türkiye'nin her yerini görecekler. Tarihi, turistik ve kültürel güzelliklerini gördüler. İstanbul, Ankara ve Muğla gibi birçok ili görme fırsatı buldular. Bu da ileride eğitimlerinin gelişmesine katkı sağlayacak.Öğrencilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

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