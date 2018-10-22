Hakkari'den acı haber: 1 şehit (2)

VAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsalında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın Van Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Aileye acı haber ilçe İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, askeri yetkililerle birlikte verdi. Şehit ateşinin düştüğü baba evine Türk Bayrağı asılırken, şehit için yarın tören düzenleneği ve cenazesinin de Gürpınar İlçesi Güzelsu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
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