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Hakkarigücü - Ataşehir Belediyespor: 2-3 (Kadın Futbol 1’inci Ligi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Ataşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.  Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve çok sayıda taraftar izledi.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 6'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Ataşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.
Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ve çok sayıda taraftar izledi. Hakkarigücü'nün taraftarları maç boyunca tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde takımlarına destek oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 2 ve 33’üncü dakikalarda Mariem Houu ile 63’üncü dakikada Esmi Cecile Amari kaydederken, ev sahibi Hakkarigücü’nün gollerini 75’inci dakikada penaltıdan Teona Bakrandze ve Emine Demir kendi kalesine attı.

(FOTOĞRAFLI)

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