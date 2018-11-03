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Hakkarigücü- Beşiktaş: 1-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:53 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın futbol takımı, ligin üçüncü haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş Kadın futbol takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Hakkarigücü- Beşiktaş: 1-1

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın futbol takımı, ligin üçüncü haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş Kadın futbol takımı ile 1-1 berabere kaldı.
Hakkari'nin Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Şehir Stadı'nda oynanan maçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Gençlik Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve yüzlerce taraftar izledi.
Ligin ilk haftasında evinde, Gaziantep ALG spor'u 3-2'lik skorla yenip taraftarların yüzünü güldüren Hakkarigücü Kadın Futbol takımı, geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Konak Spor'a 2-1 yenildi. Bu hafta kendi evinde konuk ettiği Beşiktaş'a karşı 3 puan almak isteyen Hakkarigücü, maçın 18'inci dakikasında Beşiktaşlı Gizem Gönültaş'ın attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Hakkarigücü, taraftarlarının da desteğini alarak Gürcistanlı futbolcusu Bakra'nın attığı muhteşem golle maç 1-1 beraberliği yakaladı. Oldukça çekişmeli geçen Hakkarigücü ile Beşiktaş arasındaki maç 1-1 berabere bitti.

FOTOĞRAFLI

Hakkarigücü- Beşiktaş: 1-1Hakkarigücü- Beşiktaş: 1-1Hakkarigücü- Beşiktaş: 1-1Hakkarigücü- Beşiktaş: 1-1

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