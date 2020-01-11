HABER
  4. Hakkarili Burcu, Van'da yöresel yemek lokantası açtı

Hakkarili Burcu, Van'da yöresel yemek lokantası açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:12 | Son Güncelleme

HAKKARİLİ Burcu Başak Erik, memleketinin yöresel yemeklerini yaptığı lokanta açtı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- HAKKARİLİ Burcu Başak Erik, memleketinin yöresel yemeklerini yaptığı lokanta açtı. Lokantaya, anavatanı Hakkari olan 'Ters Lale' çiçeğinin adını veren Erik, gelen müşterilerinin yemeklerden oldukça memnun olduğunu söyledi.
Hakkari'den ​kısa süre önce Van'a gelip yerleşen Burcu Başak Erik, burada lokanta açıp, memleketinin meşhur yöresel yemeklerini yapmaya başladı. Duvarlarında, anavatanı Hakkari olan ters lale çiçeği ve kentin doğal güzelliklerinin resimlerinin yer aldığı Merkez İpekyolu ilçesindeki lokantaya gelen müşteriler, Hakkari'nin yöresel yemekleri doğaba, tirşik, kıris doleme, yaprak sarması gibi lezzetli yemekleri tadıyor. Hiçbir yerden destek almadan lokantayı babası ve amcasının verdiği destekle açtığını söyleyen Burcu Başak Erik, ilgili proje birimlerinden destek alması durumunda işini daha da büyüteceğini söyledi.
'MÜŞTERİLER YEMEKTEN MEMNUN'
Lokantaya, Ters Lale ismi koyduklarını söyleyen Erik, "Burayı açtığımızda kadınlara özgü bir yer olsun ve kendilerini daha çok geliştirsinler istedik. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada 3 kadın çalışanımız var. Her gün bir ya da iki yöresel yemek çıkartıyoruz. Kısa süre önce yerleştiğimiz Van'a, kendi kültürümüzü tanıtmak için böyle bir lokanta açtık. Müşteri memnuniyetimiz gayet iyi. Bir sıkıntımız yok. Yöresel yemeklere daha çok ilgi var. Çoğu insan merakından gelip yemeklerin tadına bakıyor. Yemeklerin lezzetini tadınca da sürekli geliyor" dedi.
'HAKKARİ'NİN YÖRESEL YEMEK KÜLTÜRÜNÜ VAN'A TAŞIDIK'
Lokantada garsonluk yapan Şadiye Erik ise Hakkari'deki yemek kültürünü Van'a taşıdıklarını ifade ederek, "Hakkari'nin yöresel yemeklerini çıkarmaya çalışıyoruz. Kadınların daha da özgür olabilmesi için güzel bir şey. Müşteri memnuniyeti de oldukça iyi. Herkes her yerde istediği gibi çalışabilir" diye konuştu.
'YEMEKLER ÇOK LEZZETLİ'
Lokantaya gelen erkek müşteriler ise, kadınların hizmetinden oldukça memnun kaldıklarını anlatarak, "Kıris yemeği çok faydalı, tadı da çok güzel. Yemeğin içinde oldukça zengin mamuller var. Kaburga eti, ceviz içi, üzüm, nohut ile işlenmemiş sumak suyu bu yemeğe katılıyor. Çok lezzetli bir yemek. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Tarım arazileri 'çim saha' olduTarım arazileri 'çim saha' oldu
85 metrekare atölyede başladı, şimdi 17 ülkeye ihracat yapıyor85 metrekare atölyede başladı, şimdi 17 ülkeye ihracat yapıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

Ateş püskürdü! 'Biri şunun kafasına...'

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu

'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı!

Kocaeli’deki masaj salonuna fuhuş baskını! Tutuklandılar

Masaj salonuna fuhuş baskını!

Son depremler! Marmara'da peş peşe 14 deprem

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Eşi tarafından dövüldü, gözünü kaybetti! "Dünyamı kararttı"

Onu bu hale eşi getirdi! "Dünyamı kararttı"

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

Eğlence mekanının önünde 2 kişiyi vurdu, 'korkutmak içindi' dedi

İki kişiyi vurdu 'korkutmak içindi' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.