Hakkarili çocuklar kayak yapmayı öğreniyor

Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, hafta sonları kayakseverlerle dolup taşarken, hafta içi her gün de 'Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek' projesi kapsamında yakllaşık 100 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor. Sezon sonuna kadar 10 bin öğrencinin kayakla tanışması hedefleniyor.

Hakkari'ye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının 2 metreye ulaşmasıyla kayakseverlerin akınına uğramaya başladı. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon TL'lik projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde, 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye, 1100 metre olan telesiyej mesafesi 1180'e yükseltilirken, ikili olan telesiyej sayısı da 4'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirildi. Yaklaşık 1 ay önce sezonun açıldığı Mergabütan, özellikle hafta sonları Türkiye'nin birçok ilinden gelen kayakseverlerin akınına uğruyor.

'GEÇEN YIL 7 BİN ÖĞRENCİMİZİ KAYAKLA TANIŞTIRDIK, BU YIL HEDEFİMİZ 10 BİN'

Öte yandan, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen 'Sağlıklı Gelecek, Sporla gelecek' projesi kapsamında ise hafta içi her gün kent merkezi ve köylerde yaşayan 100 öğrenci kayak merkezine getirilerek eğitim veriliyor. Kayak Eğitmeni Dilovan Demir, öğrencileri sportif etkinliklere yönlendirilmesi için kayak eğitimi verdiklerini ve öğrencilerin bundan büyük bir keyif aldıklarını söyledi. Demir, "Haftanın 5 günü çocuklarımıza kayak eğitimi veriyoruz. Amacımız, kayak merkezini görmemiş, hiç kaymamış çocuklara temel kayak eğitimi vermek. Ayrıca maddi durumundan dolayı kayak merkezine gelemeyecek olanlara da öncelik veriliyor. Hakkari'deki bütün çocuklara ulaşmak istiyoruz. Geçen yıl 7 bin öğrencimizi kayakla tanıştırdık. Bu yıl hedefimiz ise 10 bin öğrenciyi kayak merkezine getirmek. Her hafta farklı okullar geliyor bugün iki okul geldi çocuklarımız böyle bir sporla tanıştıkları için çok keyif alıyorlar" dedi.

Çeşitli okullardan gelerek gün boyu kaymanın keyfini yaşayan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşıyor. Yetkililere teşekkür eden öğrenciler, "Biz buraya ilk defa geldik hocalarımız bize kaymayı öğretti, çok keyif alıyoruz" diye konuştu.

