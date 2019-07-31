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Hakkarili gaziler ve şehit aileleri "Bedirhan" bebeği unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 21:54 | Son Güncelleme

Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği: - "Bedirhan bebeği ve annesini asla unutmadık ve unutmayacağız da. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Faillerinin yakalanmasında emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize de yürekten teşekkür ediyoruz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği, Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ı andı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kentte 13-16 Nisan'da 205 şehidin emanetinin yer aldığı serginin açıldığı anımsatıldı.

Sergide, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerce Kalana Üs Bölgesi yoluna tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan'ın emanetlerinin de bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bedirhan bebek ve annesinin emanetlerinin sergilendiği standa gelenlerin duygusal anlar yaşadığını, hatta hüngür hüngür ağlayanları gördük. 4 gün boyunca o standın önünden her geçtiğimizde bunu yapanların insan olmalarının mümkün olamayacağını gördük ve savunmasız bir bebeği ile annesini şehit edenlerin kıyamet gününde nasıl hesap vereceğini düşünmek bile istemiyoruz."

- "Bedirhan bebeği ve annesini unutmadık, unutmayacağız"

Olayın faili teröristlerin yakalanmasının dernek tarafından sevinçle karşılandığının kaydedildiği açıklamada, "Bedirhan bebeği ve annesini asla unutmadık ve unutmayacağız da. Ruhları şad, mekanları cennet olsun inşallah. Faillerinin yakalanmasında emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize de yürekten teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bedirhan Karakaya Hakkari terör saldrısı Yüksekova

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