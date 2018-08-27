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Hakkarili gelin, lüks araç yerine ata bindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de aynı köyden Vedat Aydın (28) ile dünya evine giren Seher Kaya (27), gelin arabası olarak hazırlanan cip yerine ata binmeyi tercih etti.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de aynı köyden Vedat Aydın (28) ile dünya evine giren Seher Kaya (27), gelin arabası olarak hazırlanan cip yerine ata binmeyi tercih etti. Merkeze bağlı Bağışlı köyünde yaşayan Seher Kaya ve özel bir firmada çalışan Vedat Aydın, 2 gün, 2 gece süren düğünle dünya evine girdi. Düğüne katılan davetliler, söylenen Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde bol bol halay çekti. Damatla aynı köyde yaşayan gelin Kaya, kendisi için süslenen lüks araca binmek yerine, ata binmeyi tercih etti. Damat Aydın, yaşayacakları eve kadar atın ipini tutarak geline eşlik etti. Unutulmaya yüz tutmuş eski geleneklere göre, Kürtçe şarkılar eşliğinde yaklaşık 1 kilometre at sırtında damat evine giden gelin Kaya'yı damadın yöresel kıyafetli kadın yakınları, zılgıtlarla karşıladı. Gelini at sırtında indiren damadın yakınları, unutulmaya yüz tutmuş geleneği, tekrar yaşatmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Gelin Seher Kaya, böyle bir geleneğin kendi düğününde uygulandığı için mutlu olduğunu söyledi. Mutlu çiftin nikahını, köy muhtarı Selahattin Aydın kıydı.

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