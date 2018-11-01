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Hakkarili kadınların futbol başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Geçen yıl TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor - Kulüp başkanı Kıymet Kurt: - "Futbola ilk başladığımızda 'Kız çocuğu nasıl şort giyer, nasıl futbol oynar' dediler. Çünkü futbol denilince akla erkek oyunu geliyor. Fakat biz bunu yendik, başardık. Şimdi bakıyoruz tribünlerimiz tıklım tıklım. Bizzat ailelerimiz gelip destekliyor" - Futbolcu Nursel Özkan: - "Önceden Hakkari'de 'Kadınlar futbol oynar mı?' diyorlardı. En son Mersin'e transfer olmuştum. Hakkari'de şartlar düzeldikçe ben de memleketime geldim"

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, kentte "kadınlar futbol oynayamaz" baskısına rağmen geçen yıl yükseldiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde başarıyla mücadele ediyor.

Hakkari'de 2008 yılında kurulan kulüp, amatör ligin ardından 3 ve 2. Lig'de futbol serüvenini sürdürdü. Geçen yıl 2. Lig'i ikinci sırada tamamladıktan sonra play-off maçları sonunda TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, bu ligde sahasında taraftarlarının desteği ile oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kazanarak güzel bir başlangıç yaptı.

Kadın futbolcular, 3 Kasım Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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- "Tribünler tıklım tıklım doluyor"

Kulüp başkanı ve takımın eski futbolcusu Kıymet Kurt, AA muhabirine, 10 yıl önce 18 kişilik kadroyla başladıkları futbol yolculuğunda büyük zorluklar çektiklerini söyledi.

Bu zorlukları teker teker aşarak iyi bir noktaya geldiklerini anlatan Kurt, "Futbola ilk başladığımızda 'kız çocuğu nasıl şort giyer, nasıl futbol oynar' dediler. Çünkü futbol denilince akla erkek oyunu geliyor. Fakat biz bunu yendik, başardık. Şimdi bakıyoruz tribünler tıklım tıklım doluyor. Bizzat ailelerimiz gelip destekliyor." dedi.

Kurt, eskiden köyüne gittiğinde babasının "futbol oynayamazsın" dediğini ancak şimdi en büyük desteği babasından gördüğünü ifade etti.

Eskiden çarşıdan futbol sahasına şortla gidemediklerini vurgulayan Kurt, "Şimdi çok rahat gidip gelebiliyoruz. İnsanlar bize destek oluyor. Gördükleri her yerde selam veriyorlar. Gurur duyuyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

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- Kulüpte 150 kadın futbolcu var

Başkan Kurt, şu anda 1. Lig'de 25 sporcu ile mücadele ettiklerini, gençler, yıldızlar ve altyapı takımlarıyla bu sayının 150'ye ulaştığını vurguladı.

Kurt, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın yanı sıra belediye, İl Jandarma ve Tugay Komutanlıkları ile Emniyet Müdürlüğünün de takıma büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.

Futbolculardan Nursel Özkan da daha önce kentte şartların futbol oynamaya elverişli olmaması üzerine başka illerin takımlarına transfer olduğunun altını çizerek, "Önceden Hakkari'de 'Kadınlar futbol oynar mı?' diyorlardı. En son Mersin'e transfer olmuştum. Hakkari'de şartlar düzeldikçe ben de memleketime geldim." ifadelerini kullandı.

Memleketi adına sahada mücadele etmenin gururunu yaşadığını anlatan Nursel, Hakkari'de şartların çok iyi olduğunu ve taraftarın takımlarına büyük destek verdiğini dile getirdi.

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