HABER

Hakkarili öğrenciler kayakla tanışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:21 | Son Güncelleme

"Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrenciye 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde eğitim verilecek - Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "Hakkari'de yaklaşık 69 bin 700 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin tamamının kayak merkezimizi görmelerini ve kısa süre de olsa kayak eğitimi almalarını arzu ediyoruz" - Öğrenci Ayşe Berk: "Kayak eğitimi aldığım için çok sevinçliyim"

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrenci, kayak eğitimi almanın sevinci ve heyecanını yaşayacak.

Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen, Hakkari Valiliğinin destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında öğrenciler, kayak eğitimi alıyor.

Kent merkezindeki okulların öğrencileri her gün sabah saatlerinde araçlarla alınarak 2 bin 800 rakımlı Hakkari Kayak Merkezi'ne götürülüyor.

Öğle yemekleri Valilikçe karşılanan öğrenciler, eğitimlerinin ardından kayak yaparak güzel vakit geçirme imkanı buluyor.

Yaklaşık 6 ay kar yağan kentte, 69 bin 700 öğrencinin kayak merkezini görmesi hedefleniyor.

- "Tüm öğrencilerimizin kayak eğitimi almasını arzuluyoruz"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün 100 öğrencinin kayak eğitimi aldığını söyledi.

Merkezde haftada 500 öğrenciye eğitim verildiğini anlatan Akbıyık, şunları dile getirdi:

''Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek projemizde 11 spor dalıyla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kayak da bunlardan biri. Geçen yıllarda da yapılan bir faaliyet. Bu sene hedefimiz 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrencimize kayak eğitimi vermek. Öğrencilerimizin yiyecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hakkari'de yaklaşık 69 bin 700 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin tamamının kayak merkezimizi görmelerini ve kısa süre de olsa kayak eğitimi almalarını arzu ediyoruz.''

Öğrencilerden Ayşe Berk ise merkezde çok güzel zaman geçirdiğini belirterek, "Kayak eğitimi aldığım için çok sevinçliyim." dedi.

Tülin Ediş de etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Sahiplendikleri bebeğin yaş günü heyecanı, evlilik yıl dönümlerini unutturduSahiplendikleri bebeğin yaş günü heyecanı, evlilik yıl dönümlerini unutturdu
Allahuekber şehitleri için yapılan anıtın çevresindeki kirliliğe tepkiAllahuekber şehitleri için yapılan anıtın çevresindeki kirliliğe tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim Hakkari kayak merkezi öğrenci

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmanın yakaladığı akbabanın üzerindeki bilgi şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil? (28 Aralık 2018 kar tatili)

14 ilde okullara kar tatili

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 1.5 ton...

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 1.5 ton...

Cep telefonundan korkunç videolar çıktı! Teröristten yılbaşı için kanlı plan

Cep telefonundan korkunç videolar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.