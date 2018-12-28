Hakkarili öğrenciler kayakla tanışıyor

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrenci, kayak eğitimi almanın sevinci ve heyecanını yaşayacak.

Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen, Hakkari Valiliğinin destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında öğrenciler, kayak eğitimi alıyor.

Kent merkezindeki okulların öğrencileri her gün sabah saatlerinde araçlarla alınarak 2 bin 800 rakımlı Hakkari Kayak Merkezi'ne götürülüyor.

Öğle yemekleri Valilikçe karşılanan öğrenciler, eğitimlerinin ardından kayak yaparak güzel vakit geçirme imkanı buluyor.

Yaklaşık 6 ay kar yağan kentte, 69 bin 700 öğrencinin kayak merkezini görmesi hedefleniyor.

- "Tüm öğrencilerimizin kayak eğitimi almasını arzuluyoruz"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her gün 100 öğrencinin kayak eğitimi aldığını söyledi.

Merkezde haftada 500 öğrenciye eğitim verildiğini anlatan Akbıyık, şunları dile getirdi:

''Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek projemizde 11 spor dalıyla ilgili çeşitli etkinlikler yapılıyor. Kayak da bunlardan biri. Geçen yıllarda da yapılan bir faaliyet. Bu sene hedefimiz 2018-2019 eğitim öğretim yılında 10 bin öğrencimize kayak eğitimi vermek. Öğrencilerimizin yiyecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hakkari'de yaklaşık 69 bin 700 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin tamamının kayak merkezimizi görmelerini ve kısa süre de olsa kayak eğitimi almalarını arzu ediyoruz.''

Öğrencilerden Ayşe Berk ise merkezde çok güzel zaman geçirdiğini belirterek, "Kayak eğitimi aldığım için çok sevinçliyim." dedi.

Tülin Ediş de etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

