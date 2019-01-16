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Hakkarili öğrencilere İstanbul'dan yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 12:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yaşayan Mimar Burcu Özer'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı kampanya ile toplanan kışlık giyim ve kırtasiye malzemeleri, Hakkari'de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Hakkarili öğrencilere İstanbul'dan yardım eli

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- İSTANBUL'da yaşayan Mimar Burcu Özer'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı kampanya ile toplanan kışlık giyim ve kırtasiye malzemeleri, Hakkari'de ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Mimar Burcu Özer tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan kışlık giyecekler ve kırtasiye malzemeleri Hakkari'ye ulaştı. Gelen yardımlar Biçer Mahallesi'ndeki Şehit Vali Derviş Yalım İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı. Yardımlar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İç Mimar Burcu Özer, Sanatçı Yiğit Okan, Çağrı Karslı ve Mert Çay, katıldığı törenle öğrencilere teslim edildi.
Vali Akbıyık, İstanbul'da mimar olan Burcu Özer ve sanatçı Yiğit Okan'ın Hakkâri’deki eğitime katkıda bulunmak amacıyla çocuklar için çeşitli hediyeler getirdiklerini söyledi. Gelen giyim ve kırtasiye yardımlarını öğrencilere dağıttıklarını söyleyen Vali Akbıyık, şöyle konuştu:
"Giyim ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeleri çocuklarımıza dağıttık. Bizim birinci meselemiz, kitap ve eğitim. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, Hakkârililerin meselesi de kitap olacak, eğitim olacak. Onun için buradayız. Ben Burcu Hanıma, Yiğit Beye destek veren hayırseverlere teşekkür ediyorum. Tabi ki; Hakkâri ilimizde birçok faaliyetler ve destekler yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız da okullarımızda yardıma muhtaç çocuklarımıza destek veriyor. Yine İl Emniyet Müdürlüğümüzün, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediye Başkanlığımızın çok çeşitli destekleri oluyor. Amacımız, Hakkari’de eğitimi birinci gündem maddesi yapmak. Hakkari güzelliklerle, iyiliklerle, eğitimle, kitap ile anılsın istiyoruz" dedi.
Mimar Burcu Özer ise arkadaşlarıyla birlikte başlatmış oldukları kampanyada kısa sürede 100 öğrenci için giyim ve kırtasiye hazırladıklarını belirterek, "Bu da bize gösteriyor ki; Türkiye bütün olarak gönül birliği yaptığı zaman, 24 saatte her yere el uzatabiliyor. Çünkü, 81 ilin hepsi bizim. Tek bayrak, tek vatan, tek millet olarak birlikteyken, Türkiye olabiliyoruz. Bizler küçük kardeşlerimizin sıcacık gönüllerinde ısınmaya geldik" diye konuştu.
Yardım dağıtımın ardından sanatçı Yiğit Okan, öğrencilere mini bir konser verdi.

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Hakkarili öğrencilere İstanbul'dan yardım eliHakkarili öğrencilere İstanbul'dan yardım eliHakkarili öğrencilere İstanbul'dan yardım eliHakkarili öğrencilere İstanbul'dan yardım eli

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