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Hakkari'nin araç filosu güçlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

İl Özel İdaresi tarafından 10 milyon 228 bin lira yatırımla kente kazandırılan 10 iş makinesi, 2 otobüs, kamyon ve bazı ekipmanlar hizmete sunuldu - Vali İdris Akbıyık: - "Bu yıl hem KÖYDES kapsamında hem de İl Özel İdaresinin kendi imkan ve bütçesiyle birçok köyümüzün yol standardını, içme suyunu, kanalizasyonunu ve sulama kanallarını daha iyi hale getirdik"

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Özel İdaresi tarafından çalışmalarda kullanılmak üzere alınan 13 yeni araç törenle hizmete girdi.

İl Özel İdaresi araç parkında düzenlenen törende konuşan Vali İdris Akbıyık, kentin her alanda gelişmesi için el birliği ile çalışma yürüttüklerini söyledi.

Devletin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek halka, kaliteli hizmet sunmak için gayret gösterdiklerini belirten Akbıyık, "Hakkari'de birçok çalışma yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde kayak merkezinde yapılmak üzere 150 yataklı bir otel ihalemiz olacak. Bu proje Hakkari'nin kış turizminin merkezi olması anlamında büyük katkı yapacak." dedi.

Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) iş birliği ile kayak pistinin uzatıldığını ve yeni telesiyejlerin yapıldığını aktaran Akbıyık, kentte yeni okullar, 112 Acil Sağlık Merkezleri, lojmanlar ve öğretmen evinin yapılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

- "Hakkari'de yapılacak çok iş var"

İl Özel İdaresinin, kentin kalkınması ve mahalli müşterek ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yol, su, kanalizasyon, sulama kanalları alanında hizmet eden bir kurum olduğunu ifade eden Akbıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kentin kalkınması için her türlü projeyi yapıyoruz. Bu yıl hem KÖYDES kapsamında hem de İl Özel İdaresinin kendi imkan ve bütçesiyle birçok köyümüzün yol standardını, içme suyunu, kanalizasyonunu ve sulama kanallarını daha iyi hale getirdik. Hakkari kışın en sert geçtiği bir ilimiz. Bu da işimizi güçleştiriyor, daha çok gayret göstermemizi gerektiriyor. Geçen sene kışta buradaydık. Belki de son yılların en sert kışı geçti. Ama bütün arkadaşlarımız canla başta çalıştılar. Bu almış olduğumuz araçlarla köylerimizin altyapısını daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde farklı projelerimiz de olacak. Hakkari'de yapılacak çok iş var."

- İş makinesi sayısını 125'e yükselttik'

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk da köylerde yaşam standardını yükselterek daha cazip hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

İl sınırları içerisindeki yerleşim yerlerinde eğitim, tarım, sağlık, emniyet, turizm ve sanat alanında kurum personeliyle özveriyle hizmet etme çabasında olduklarını dile getiren Duruk, şöyle konuştu:

"Bu hizmetlerin hızlı ve kaliteli hale gelmesi için makine parkımızı genişletip personel kaynağımızı nitelik ve nicelik bakımından artırıyoruz. Bu anlamda kendi branşlarında profesyonel atölye ustası ve 13 iş makinesi operatörü alındı. Bunun yanında 4 paletli eksvatör, lastikli eksvatör, 4 lastik tekerlekli lastik yükleyici, kazıcı yükleyici iş makinesi, çekici kamyon, lowbed (yarı römork) 2 otobüs ve 3 hidrolik kırıcı ile makine parkındaki iş makinesi sayısını toplamda 125'e yükseltmiş olduk."

Konuşmanın ardından kurban kesilerek, 10 milyon 228 bin lira yatırımla kente kazandırılan 10 iş makinesi, 2 otobüs, kamyon ve bazı ekipmanlar hizmete alındı.

Törene, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, kurum amirleri ve kurum personeli de katıldı.

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Hakkari İl Özel İdaresi iş makinesi tören

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