Hakkari'nin araç filosu güçlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Özel İdaresi tarafından çalışmalarda kullanılmak üzere alınan 13 yeni araç törenle hizmete girdi.

İl Özel İdaresi araç parkında düzenlenen törende konuşan Vali İdris Akbıyık, kentin her alanda gelişmesi için el birliği ile çalışma yürüttüklerini söyledi.

Devletin sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek halka, kaliteli hizmet sunmak için gayret gösterdiklerini belirten Akbıyık, "Hakkari'de birçok çalışma yürütülüyor. Önümüzdeki günlerde kayak merkezinde yapılmak üzere 150 yataklı bir otel ihalemiz olacak. Bu proje Hakkari'nin kış turizminin merkezi olması anlamında büyük katkı yapacak." dedi.

Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) iş birliği ile kayak pistinin uzatıldığını ve yeni telesiyejlerin yapıldığını aktaran Akbıyık, kentte yeni okullar, 112 Acil Sağlık Merkezleri, lojmanlar ve öğretmen evinin yapılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

- "Hakkari'de yapılacak çok iş var"

İl Özel İdaresinin, kentin kalkınması ve mahalli müşterek ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yol, su, kanalizasyon, sulama kanalları alanında hizmet eden bir kurum olduğunu ifade eden Akbıyık, sözlerini şöyle tamamladı: