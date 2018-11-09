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Hakkari'nin Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 21:30 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.


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Hakkari patlama Şemdinli Yayın Yasağı

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