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Hakkari'nin yeni valisi, öğrencilerle fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:20 | Son Güncelleme

VALİLER Kararnamesi ile Şişli Kaymakamlığı'ndan Hakkari Valiliği'ne atanan İdris Akbıyık, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, öğrencilerle fidan dikti.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - VALİLER Kararnamesi ile Şişli Kaymakamlığı'ndan Hakkari Valiliği'ne atanan İdris Akbıyık, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, öğrencilerle fidan dikti.

Sümbül Mahallesi'ndeki Vali Orhan Işın Kent Ormanları'nda düzenlenen fidan dikme törenine; Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Geleceğin teminatı çocukları geleceğin teminatı fidanlarla buluşturduklarını vurgulayan Vali Akbıyık, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ülke genelinde yeni bir fidan dikim seferberliği başlatarak, hayata geçirilen 'Fidanlar fidanlarla büyüyor' proje ve kampanya öncesi herkes önce çocuklar sonrada bizler kitap okuyacağız. Kitap okuyamayanlara kitap okutacağız. Çok kitap okuyanları ise ödüllendireceğiz. Bir kitap, bir insan demektir. Kitap, insan kadar önemlidir. Fidanlarımızı dikiyoruz; ülkemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Kıyamet koparken dahi ağaç dikeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık ve öğrenciler, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

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