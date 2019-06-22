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Hakkari'ye gelen 45 üniversiteli, Berçelan Yaylası'nda kayak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen aralarında Rusya, Bulgaristan ve Endonezya uyruklu öğrencilerin de bulunduğu 45 üniversiteli kız öğrenci, Hakkari'nin 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'nı gezdi.

Hakkari'ye gelen 45 üniversiteli, Berçelan Yaylası'nda kayak yaptı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nca yürütülen 'Damla Projesi' kapsamında Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen aralarında Rusya, Bulgaristan ve Endonezya uyruklu öğrencilerin de bulunduğu 45 üniversiteli kız öğrenci, Hakkari'nin 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'nı gezdi. Üniversiteli öğrenciler, yayladaki kar kütleleri üzerinde kayak yapıp, çalınan Kürtçe ve Türkçe müzik eşliğinde halay çekti.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinde oturan gençlerin, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerini ve halkını yakından tanımasını sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığınca 'Damla Projesi' başlatıldı. Bu proje kapsamında Hakkari'ye, aralarında yabancı uyruklu öğrencilerin de bulunduğu, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen 45 üniversiteli kız öğrenci, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal başkanlığında şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 400 rakımlı Berçelan Yaylası'na çıktı.
KAR KÜTLELERİ ÜZERİNDE KAYAK YAPTILAR
Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki yaylaya belirli bir noktaya kadar araçlarla giden öğrenciler, 2 kilometre yürüyerek bölgeye ulaştı. Öğrenciler, dört mevsimin bir arada yaşandığı yaylada, kar kütleleri üzerinde poşetlerle kayak yaptı, bol bol fotoğraf çekti. Çalınan Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çeken kız öğrencilere, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Geziye katılan Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) öğrencisi Yelda Özdemir, Hakkari'yi çok beğendiğini belirterek, "Biz, bakanlığın başlattığı proje kapsamında Hakkari'nin Berçelan yaylasına geldik. Berçelan çok güzel bir yer. Bir tarafta kar, bir tarafta yeşillik var. Her yerde çiçekler var. Biz de hayatımızda ilk kez poşetle karda kaymanın keyfini burada yaşadık. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz" dedi.
ENDONEZYALI ÖĞRENCİ: HAKKARİ'YE HAYRAN KALDIM
Endonezyalı Bursa Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Ayu Pancaring Pamungkas ise, Hakkari'nin doğa güzelliklerine hayran kaldıklarını belirterek, "Hakkari insanı ve doğası çok güzel. Buraya gelip insanlarıyla tanıştığım için çok mutluyum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hakkari'ye gelen 45 üniversiteli, Berçelan Yaylası'nda kayak yaptıHakkari'ye gelen 45 üniversiteli, Berçelan Yaylası'nda kayak yaptıHakkari'ye gelen 45 üniversiteli, Berçelan Yaylası'nda kayak yaptıHakkari'ye gelen 45 üniversiteli, Berçelan Yaylası'nda kayak yaptı

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