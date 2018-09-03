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Hakkari/Yüksekova'da, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 21:05 | Son Güncelleme

Hakkari/Yüksekova'da, kırmızı listede yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.


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