Hakkı Alkan paylaştı görenler inanamadı! ‘Havalimanında fareler cirit atıyor’

Teknoloji yazarı Hakkı Alkan, uçuş yapacağı Amsterdam Schipol Havalimanı terminalindeki fareleri görünce inanamadı. Alkan gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek “Hayatımda böyle bir havalimanı görmedim. Bilim insanları daha net yorum yapar ama normal değil gibi geldi bana” ifadelerini kullandı.

Hakkı Alkan sosyal medya hesabından Hollanda’nın Amsterdam Schipol Havalimanı’nda çektiği görüntülerin videolarını peş peşe paylaşarak şu şekilde konuştu:

“Amsterdam’daki bir CIP’nin (özel yolcu salonları) içini göstereceğim şimdi. Fareler cirit atıyor böyle bir şey olamaz yani öyle böyle değil. Dolu yani her yer fare. Olamaz böyle bir şey ya! Niye böyle olur bilmiyorum ama 5-6 tane fare burada takılıyorlar.”

“HER YER KIMIL KIMIL FARE”

Daha sonra havalimanın farklı bölümlerinde de farelerle karşılaşan Alkan diğer bir videosunda da “Saçma bir yere gidiyor durum. Ben hayatımda böyle bir havalimanı görmedim. Nasıl böyle bir şey olabilir. Bakın her taraf fare dolu. Gerçekten şok! Her taraf kımıl kımıl fare. Uçağa doğru gidiyoruz ve kafamda bir soru işareti var buralar hep fare dolu. O farenin buradan geçerek bizim uçağa girmesi mümkün. Yani o uçakta bir tane kablonun fare tarafından ısırılması… Ne biliyim ben mi böyle felaket senaryosu hazırlıyorum bilmiyorum ama yorumlarınızı da bekliyorum” dedi. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır