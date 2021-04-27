Hakkı Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sanatçı Hakkı Bulut biyografisi...

3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli ilinin, Mazgirt ilçesi ve Aktarla köyünde dünyaya gelen Hakkı Bulut, ilkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okumuştur. Sonra Adana'ya göçmüş ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirmiştir. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirmiştir. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraşmıştır. 1967 senesinde ilk plak çalışmasını yapmıştır. Leylam adlı ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 senesinde Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yapmış ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini (1969) okumuştur. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanımıştır.

Sanatçı bu senelerde yaptığı başta Falcı, Ben Köylüyüm, Ben Buyum, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle bugünkü arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 senelerinde atanlardan biri olarak bu güne kadar 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza atmıştır. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür. Sözleri kendisine ait olan eserlerini sanatçı başka sanatçılara vererek seslendirmelerine olanak tanımıştır. 250'ye yakın eseri başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.

1988 senesinde arabesk müzikteki bazı olumsuzlukları eleştirenler, Kültür Bakanlığınca ve ülkede yarattığı olumlu olumsuzlukları incelenmek amacı ile Kültür Bakanlığının tertiplediği kongrede konuşmacı olarak bulunan Hakkı Bulut'tan arabesk bir parça (örnek olması amacı ile) istenmiştir. Sanatçı 6 ay önce piyasaya çıkardığı Seven Kıskanır albümünden Seven Kıskanır isimli bestesinin aranjesini Esin Engin ile beraber gerçekleştirdi ve şarkıyı Bakanlığa sunmuştur. Bu eserle ilk kez TRT'nin kapıları resmi olarak Hakkı Bulut'a açıldı. Bu şarkı TRT ekranlarında halka ve Atatürk Kültür Merkezi'nde basına sunulmuştur. Sanatçının 12 sinema filmi ve 2016 itibarıyla 61 albümü bulunmaktadır. Aynı zamanda söz ve müzikler de kendisine aittir. Son olarak 28 Haziran 2016 tarihinde "Kutuplarda Gül Yeşertirim" adlı 61. albümünü piyasaya çıkaran Hakkı Bulut bir röportajında albümün üç şarkısına klip çekeceğini ve nasip olursa 120 yaşına kadar yapıp albüm sayısını yüze tamamlamak istediğini söylemiştir.