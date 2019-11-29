Hakkı Bulut kızını duruşmasında yalnız bırakmadı

Bahçelievler’de ünlü şarkıcı Hakkı Bulut’un kızı Naz Bulut’un evine giren ve burada hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan zanlının yargılanmasına başlandı. Hakkı Bulut da kızını yalnız bırakmayarak duruşmaya katıldı. Ünlü sanatçının hayranları adliyede fotoğraf için sıraya girdi.

Ünlü sanatçı Hakkı Bulut’un kızı Naz Bulut’un 16 Ekim 2019’da Bahçelievler’deki evine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen Önder Y.’nin yargılanmasına başlandı. Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Önder Y. ile müşteki Naz Bulut ve babası Hakkı Bulut hazır bulundu.

Sanık suçlamayı kabul etmedi

Duruşmada sabıkası sorulan sanık yaralamadan suç kaydının olduğunu söyledi. Sanık savunmasında Naz Bulut’un evine girdiğini kabul etmeyerek, "Ben olay günü orada değildim. Hırsızlık yapmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

"Zararım karşılanmadı”

Beyanı alınan müşteki Naz Bulut ise olay günü baş ucundaki cep telefonunun, cüzdanındaki 175 TL parasının ve kol saati, kolye gibi aksesuarlarının çalındığını söyleyerek, “Ben şikayetçiyim, zararım karşılanmadı. Suçlu kim ise kesin olarak tespit edilmesini ve cezasını almasını istiyorum” dedi.

Hakim olay günü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin bilirkişi tarafından incelendiğini söyleyerek sanığa beyanını sordu.