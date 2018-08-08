MAGAZİN

Hakkı Bulut'tan haber var!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

KALP rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut, bugün acilen ameliyata alındı.

Hakkı Bulut'tan haber var!

Sanatçı, Medical Park Hospital Bahçelievler Hastanesi’nde dört saat süren bir kapalı by-pass ameliyatı geçirdi.

“İkimiz Bir Fidanız”, “Ben Tövbemi Geri Aldım”, “İtirazım Var” gibi unutulmaz şarkıların yazarı ve yorumcusu olan Hakkı Bulut, başarılı geçtiği açıklanan operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Sanatçının kızı Emel Bulut Gök “Her şey aniden oldu. Bir yorgunluk, sırt ağrısı hissettiğini söyledi. İş temposuna bağladık. Kontroller sonucu durumun sandığımız kadar basit olmadığını anladık” diye konuştu.

Bulut’un aynı zamanda menajerliğini de yapan kızı Sevgi Bulut ise şöyle dedi: “Doktorlar duruma pozitif bakıyor. Şah damarının tıkanık olmasına rağmen diğer üç damarı açıkmış.”

PARTNERCan Yaman'ın muhteşem değişimiCan Yaman'ın muhteşem değişimi
Eda Taşpınar sınırları zorladıEda Taşpınar sınırları zorladı
Göksel'den seksi hamak pozu Göksel'den seksi hamak pozu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkı Bulut son durumu kalp ameliyatı byypass ameliyatı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eda Taşpınar sınırları zorladı

Eda Taşpınar sınırları zorladı

Göksel'den seksi hamak pozu

Göksel'den seksi hamak pozu

Ezhel dünyaya açılıyor

Ezhel dünyaya açılıyor

Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği kişi oyuncuya hayatının şokunu yaşattı!

Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği kişi oyuncuya hayatının şokunu yaşattı!

En fit anne! 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı

En fit anne! 6.5 ayda sadece 4 kilo aldı

Düğün beklerken ayrılık haberi geldi

Düğün beklerken ayrılık haberi geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.