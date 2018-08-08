Hakkı Bulut'tan haber var!

Sanatçı, Medical Park Hospital Bahçelievler Hastanesi’nde dört saat süren bir kapalı by-pass ameliyatı geçirdi.

“İkimiz Bir Fidanız”, “Ben Tövbemi Geri Aldım”, “İtirazım Var” gibi unutulmaz şarkıların yazarı ve yorumcusu olan Hakkı Bulut, başarılı geçtiği açıklanan operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Sanatçının kızı Emel Bulut Gök “Her şey aniden oldu. Bir yorgunluk, sırt ağrısı hissettiğini söyledi. İş temposuna bağladık. Kontroller sonucu durumun sandığımız kadar basit olmadığını anladık” diye konuştu.

Bulut’un aynı zamanda menajerliğini de yapan kızı Sevgi Bulut ise şöyle dedi: “Doktorlar duruma pozitif bakıyor. Şah damarının tıkanık olmasına rağmen diğer üç damarı açıkmış.”

