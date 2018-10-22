HABER

Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

BURSA'da 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.P., gözaltına alındı.

Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.P., gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan R.P. tutuklandı.
Bursa'da, 'uyuşturucu ticareti', 'silahlı tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis ve 6 bin lira da para cezası bulunan, ayrıca 7 ayrı suçtan aranan R.P., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Değirmenönü Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. R.P.'nin evinde yapılan aramada sahte kimlik, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREn güzel sütlaç tarifleriEn güzel sütlaç tarifleri
Ölen kadını koliye koyup ormana attırdıÖlen kadını koliye koyup ormana attırdı
'Cesi'yi demir sopayla döven sanığa 3 bin 600 TL para cezası'Cesi'yi demir sopayla döven sanığa 3 bin 600 TL para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.