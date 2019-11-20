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Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:32 | Son Güncelleme

Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında toplam 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan toplam 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan K.D’yi İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun’da hırsızlık suçundan hakkında toplam 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan toplam 17 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan K.D’yi İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen K.D. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Hükümlü, adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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