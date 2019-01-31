Hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan genç kadın yakalandı

Samsun’da hakkında 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan 28 yaşındaki genç kadın, polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından "çocuğun cinsel istismarı, fuhşa teşvik etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından toplam 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan G.A. (28) adlı genç kadın, polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Tekkeköy ilçesinde gözaltına alınan G.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. G.A., adliyedeki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



