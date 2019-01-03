Hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Tokat'ta, hakkında 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "hırsızlık, mala zarar verme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve tehdit" suçlarından 21 dosyalık yakalama müzekkeresi ile 25 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin (38) Büyükbeybağı Mahallesi'nde bir metruk binada saklandığı bilgisini aldı.

Polis ekipleri, S.S'yi saklandığı yerde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, cezaevine gönderildi.

