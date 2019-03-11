HABER

Hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

Samsun’da hakkında hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs, polis tarafından yakalandı.Samsun Ağır Ceza Mahkemesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, Kandıra 1.

Samsun’da hakkında hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Samsun Ağır Ceza Mahkemesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "reşit olmayanla cinsel ilişki, tehdit, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı kılınması suretiyle dolandırıcılık, tutuklu veya hükümlünün kaçması ve hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A. (39), Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.A., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Öğrencileri taşıyan minibüs yolda alev alev yandıÖğrencileri taşıyan minibüs yolda alev alev yandı
Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, sergide ziyarete açıldıKayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık fosiller, sergide ziyarete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.