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Hakkında 49 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Hakkında 49 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Batman'da hakkında 17 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 49 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman'da farklı tarihlerde 17 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 49 yıl hapis cezası bulunan F.P'nin kent merkezindeki bir adreste saklandığı belirlendi.

Operasyonla yakalanan F.P, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Batman firari hırsızlık

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