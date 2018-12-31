Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 15 ayrı suçtan hakkında toplam 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Arana Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 15 farklı suçtan toplam 75 yıl hapis cezası bulunan K.Y'yi (71), kent merkezinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Üzerinden sahte kimlik çıkan ve yaklaşık 6 yıldır arandığı öğrenilen K.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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