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Hakkında 91 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı!

17.05.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 ayrı suçtan 91 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında 91 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'kamu kurum ve kuruluşların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi', 'çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme', 'ticareti usulüne aykırı terk etme' suçlarından toplamda 91 ayrı yakalama emri aranan M.Y.'nin (54), Köşk Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşadığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., cezaevine gönderildi. (İHA)

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Gözaltı Kayseri

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