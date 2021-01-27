Hakkında arama kaydı bulunan şahıs, evinde uyuşturucu ile yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve adli makamlarca aranan G.S. isimli şüpheli şahıs, evinde bin 600 gram esrar maddesi ve ruhsatsız tabancasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Seferhisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi’nde G.S. isimli şahsın evinde satmak amacıyla uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarını aldı. Yapılan incelemeler sonucu G.S. isimli şahsın 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan adli makamlarca arandığını tespit edildi. G.S. isimli şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada iki ayrı yerde toplamda bin 600 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ile 3 adet mermi ve 1 adet hassas terazi ele geçirirken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL değerindeki nakit paraya da el koydu. Operasyonda G.S. isimli şüpheli şahsı gözaltına alana ekipler, karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheliyi adliyeye sevk etti. G.S. isimli şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

