Hakkında gözaltı kararı çıkmıştı! Deniz Akkaya 9 gündür firari

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakaret, tehdit suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında eski manken Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çocuğunun vesayet davasına bakan hakime yönelik sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" ve "tehdit" içerikli paylaşımları nedeniyle Akkaya hakkında gözaltı kararı da çıkmıştı.

FİRARİ DURUMDA

Deniz Akkaya hakkında iki ayrı suçtan 26 Kasım tarihinde gözaltı kararı verildi ancak ünlü manken henüz gözaltına alınamadı. Sabah Gazetesi'nden Oğuzhan Uysal'ın haberine göre; Deniz Akkaya 9 gündür firari durumda. Deniz Akkaya'nın nerede olduğu ise bilinmiyor.

Deniz Akkaya yakalanmasıyla birlikte mevcutlu olarak adliyeye getirilerek savcılığa ifade verecek.

Firari durumda olan ünlü manken sosyal medyada ise paylaşımlarına devam ediyor.