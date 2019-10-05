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Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memuru ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memuru ölü bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da, yaklaşık bir ay önce hakkında kayıp ihbarı yapılan emekli polis memurunun cesedi, su kuyusunda bulundu.

Kent merkezinde, Çorum Şehitliği karşısındaki açık arazide bulunan bir su kuyusunda ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin, ailesi tarafından yaklaşık bir ay önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan emekli polis memuru Mustafa Boyraz'a (68) ait olduğunu tespit etti.

Cenazesinin baş bölgesinde bir adet mermi çekirdeği bulunan emekli polis memurunun, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Emekli polis memurunun cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çorum Emekli polis memuru Mustafa Boyraz

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